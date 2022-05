Grüne fordern: Kein Landesgeld in Parteimedien

Bregenz/Linz. Vorarlberg zieht einen klaren Strich. Im Zuge der Wirtschaftsbund-Inseratenaffäre verbietet das Land nun seinen Unternehmen wie illwerke/vkw und Hypobank, zukünftig in Partei-Medien oder in parteinahen Medien zu inserieren. In Vorarlberg gibt es aktuell 17 Unternehmen, die mindestens zur Hälfte im Besitz des Landes stehen.