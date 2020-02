Grüne fordern Abschaltung des slowakischen AKW Mochovce

"Die slowakische Regierung muss nun umgehend handeln und alle in Betrieb befindlichen Anlagen abschalten und von einer unabhängigen Expert*innenkommission überprüfen lassen", so der Anti-Atom-Sprecher der Grünen, Martin Litschauer, am Freitag in einer Aussendung.

"Die von Global 2000 aufgedeckten neuen Sicherheitsmängel beim AKW Mochovce sind äußerst beunruhigend", meinen die Grünen. Demnach ist ein Notstromaggregat bei Tests explodiert. "Die aktuellen Vorfälle zeigen einmal mehr, dass die Anlagen ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen und die Betreiber des Atommeilers die Sicherheitsstandards nicht ernst genug nehmen. Das ist alarmierend und unverantwortlich", kritisierte Litschauer und forderte, dass alle Unterlagen aus den Sicherheitsüberprüfungen der österreichischen Bundesregierung zugänglich gemacht werden müssten. "Österreich muss sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass es zu höheren, einheitlichen Sicherheitsstandards kommt und internationale Stresstests für Atomanlagen Pflicht werden."

Video: AKW Mochovce - Global 2000 warnt vor Notstromsystem