Grüne Bundesliste: Standing Ovations für Leonore Gewessler

Kogler, Gewessler: Beide wollen in jeder Rolle weitermachen.

Die Grünen haben am Wochenende bei ihrem 46. Bundeskongress in Wien nicht nur die Bundesliste für die Nationalratswahl am 29. September festgelegt. Das Ergebnis der Wahl galt auch als Fingerzeig für die personellen Perspektiven der Ökopartei. Vorweg: Mit 94,6 Prozent der Delegiertenstimmen gab es für Werner Kogler eine respektable Bestätigung als Listenerster (2019 waren es 98,6 Prozent).