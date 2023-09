Grüne bremsen bei Reform der Lehrerausbildung

Im Herbst wollte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) den Beschluss für eine Reform der Lehrerausbildung unter Dach und Fach haben, der Beginn war für das Studienjahr 2024/25 vorgesehen.

Doch nun wackelt der Zeitplan, weil sich der grüne Koalitionspartner querlegt: Es seien noch viele Fragen offen, so die Bildungssprecherin der Grünen, Eva Blimlinger. Ein Beschluss sei "vielleicht im Spätherbst" möglich.

Die von Polaschek als Mittel gegen den Lehrermangel forcierte Reform sieht vor, dass die Lehrerausbildung künftig gestrafft wird und aus drei Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterstudium besteht. Derzeit sind es in der Primarstufe (Volksschule) vier Jahre Bachelor plus ein Jahr Master, bei der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) vier Jahre Bachelor plus zwei Jahre Master. Die Grünen stellen die Verkürzung der Ausbildung infrage.

Polaschek zeigte sich darüber "überrascht und befremdet". Es habe bereits seit Monaten intensive Gespräche mit dem Koalitionspartner gegeben, und es liege ein fertiger, mit allen Betroffenen abgestimmter Gesetzesentwurf vor. Die inhaltliche Kritik Blimlingers wies Polaschek zurück, es gebe breiten Konsens für eine Verkürzung des Bachelors auf die bei anderen Studien üblichen drei Jahre, und das nicht nur mit Blick auf den Lehrermangel.

Unterstützung bekam Polaschek von den Pädagogischen Hochschulen (PH). Diese seien zur Umstellung auf die Struktur 3+2 bereit und könnten diese "qualitätsvoll und rasch" umsetzen, sagte der Vorsitzende der PH-Rektorenkonferenz Walter Vogel.

