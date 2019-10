Grüne: Bors folgt Kaineder im Landtag

Im Bundesland erzielten die Grünen vier Mandate, die von Landessprecher Stefan Kaineder, Leonore Gewessler, David Stögmüller und Ralph Schallmeiner besetzt werden.

Stögmüller war bisher Mitglied des Bundesrates, sein Mandat wird Claudia Hauschildt-Buschberger, Bezirkssprecherin der Grünen Vöcklabruck, übernehmen. Dieser Wechsel erfolgt mit der am 23. Oktober stattfindenden konstituierenden Parlamentssitzung.

Auf Kaineders Sitz als Landtagsabgeordneter muss seine Nachfolgerin Johanna Bors bis Jahresende warten. "Es gibt noch viele Anträge und vor allem auch die Budgetsitzungen, die ich noch mitverhandeln möchte", so Kaineder. Um eine ordentliche Übergabe zu ermöglichen, lasse man sich Zeit. Bors ist Gemeinderätin in Gmunden und war Mitbegründerin der Grünen in der Stadt. Die 69-Jährige freut sich auf den Landtag und will sich für Klimaschutz und öffentlichen Verkehr starkmachen: "Da sind die Anliegen der Generation 61+ und 16+ ja sehr ähnlich."

