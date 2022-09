Grosz: "An Van der Bellen will ich mich reiben"

Eines muss man Gerald Grosz lassen, er ist rhetorisch geschult und es gibt kein Thema, zu dem dem ehemaligen BZÖ-Politiker nicht ein Kalenderspruch oder Zitat einfällt. Sei es zum Beitrag des ORF zu seiner Person - "Man erkennt die Absicht und wendet sich ab" -, zur Frage, ob sein provokantes Auftreten zum Amtsverständnis eines Bundespräsidenten passt - "Die Kutte macht den Mönch" - oder Ratschläge, wie man in der Politik sauber bleibt - "Bua, greif nie zua". Letzteres soll Herbert Haupt, ehemaliger FPÖ- und BZÖ-Politiker zu ihm gesagt haben.

Dass sich Grosz wortreich brüstete, anders als einige ehemalige Parteikollegen niemals in Korruptionsverdacht geraten zu sein, ließ Moderator Martin Thür kurz freudig aufglucksen. Denn genau darauf zielte seine nächste Frage ab. 2010 erhielt das BZÖ 60.000 Euro Druckkostenbeitrag für die Parteizeitung von Novomatic. Grosz selbst war es, der die Rechnung weiterschickte. Eine erkennbare Gegenleistung, etwa ein Inserat, hatte es nie gegeben. Da geriet der ansonsten so selbstsicher argumentierende Grosz kurz ins Schlingern. Es sei ein Druckkostenbeitrag gewesen, dafür gebe es keine Inserate als Gegenleistung, und es habe sich auch nicht um eine Spende gehandelt. Zudem habe er, Grosz, erst drei Jahre später erfahren, dass die 60.000 Euro von dem Glücksspielkonzern gekommen seien. "Sie nehmen 60.000 Euro an, obwohl Sie nicht wissen von wem sie kommen", stellte Thür ungläubig jene Frage, die wohl auch so manchem Zuschauer zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf ging.

Ziel ist die Stichwahl

Dass ihn von einer Reihe von anderen Kandidaten für das Bundespräsident wenig unterscheidet, sei einerseits kein Problem und andererseits nicht wahr, so Grosz. Zwar haben auch andere Mitbewerber angekündigt, die Bundesregierung zu entlassen, aber nur er habe sich "per Notariatsakt dazu verpflichtet". Ohnehin seien nicht Walter Rosenkranz, Tassilo Wallentin oder Michael Brunner seine Konkurrenten, sondern der Amtsinhaber: "An Alexander Van der Bellen will ich mich reiben."

Zuletzt verwies der Interviewer noch auf das Ergebnis der Gemeinderatswahl 2012. Das BZÖ erreichte 1,3 Prozent und Grosz selbst sagte damals: "Eine Gemeinderatswahl ist eine Persönlichkeitswahl und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass die Person Gerald Grosz nicht erwünscht ist." Und seine Ziele nun, bei der Bundespräsidentenwahl? Immerhin in einem noch viel stärkeren Ausmaß eine Persönlichkeitswahl? Seit damals seien 14 Jahre vergangen, die Voraussetzungen seien andere, erklärte Grosz. Sein Ziel daher: Das Erreichen der Stichwahl.