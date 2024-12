Gretchenfrage Defizitverfahren: Was dafür und was dagegen spricht

Österreichs Staatshaushalt wird in einem Zeitrahmen von sieben Jahren konsolidiert. Darauf konnten sich die Koalitionsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos am Freitagabend, wie berichtet, einigen. Wirtschaftsforscher prognostizieren der Republik für das Jahr 2025 ein Defizit von bis zu 4,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ob die Sanierung mit oder ohne Defizitverfahren erfolgen soll, darauf haben sich die Chefverhandler nicht geeinigt – die Entscheidung liegt nicht allein in Wien.