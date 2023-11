Grenzkontrollen zu Slowakei, "solange es notwendig ist"

Innenminister Gerhard Karner (VP) hat die Verlängerung der außerordentlichen Kontrollen an der Schengen-Grenze zur Slowakei in Aussicht gestellt, "solange es notwendig ist". Beim ersten Besuch seines neuen slowakischen Amtskollegen Matu Sutaj Estok gestern in Wien sagte Karner, man wolle dies aber in einer Art und Weise tun, dass Pendler nicht geärgert und Schlepper bekämpft würden.

"Die Grenzkontrollen haben einen Dominoeffekt", sagte Sutaj Estok. Andere Länder würden dann ebenfalls dazu neigen, ihre Grenzen zu kontrollieren. Daher sei er dafür, die Kontrollen so schnell wie möglich einzustellen. Der slowakische Innenminister räumte aber ein, dass dafür seitens der EU noch weitere Maßnahmen zum Schutz der Außengrenzen erforderlich wären.

Sutaj Estok bezeichnete die Zahlen zur illegalen Migration in der Slowakei als "alarmierend". Gegenüber dem Vorjahr habe sein Land einen Anstieg von 430 Prozent verzeichnet. Die Slowakei werde alles tun, um für illegale Migration kein sicheres Transitland mehr zu sein, sagte er. "Wir werden die slowakisch-österreichische Grenze schützen."

Die beiden Minister unterzeichneten ein Abkommen, mit dem die Möglichkeit für verdeckte Ermittlungen bei grenzüberschreitender Kriminalität erleichtert werde. Karner bezeichnete die bisherige polizeiliche Arbeit als erfolgreich. In diesem Jahr seien bisher 19 Schlepper festgenommen und 200 Personen beim illegalen Grenzübertritt gestoppt worden.

Die Schengen-Erweiterung um Bulgarien und Rumänien wurde nach Aussagen beider Innenminister nicht diskutiert.

Karner machte aber erneut seine Ablehnung einer Aufnahme neuer Schengen-Mitglieder deutlich. Dass Schengen nicht funktioniere, zeige sich auch daran, dass elf Mitgliedsländer derzeit Binnengrenzkontrollen durchführten, betonte Karner.

Sutaj Estok sagte, die Europäische Union versage bei Schengen. Die Slowakei sei zwar für eine Erweiterung, aber die beitrittswilligen Länder müssten die erforderlichen strengen Kriterien erfüllen.

