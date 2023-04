Grenzkontrollen: Kaiser gegen den Innenminister

Die Zahlen und auch die Rückmeldungen der Einsatzorganisationen würden schon länger keinen Anlass mehr liefern, um an dieser Maßnahme festzuhalten, sagte Kaiser am Mittwoch.

Innenminister Gerhard Karner (VP) hatte tags zuvor angekündigt, die Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn verlängern zu wollen. Kaiser dazu: "Nicht genug damit, dass die ÖVP damit täglich tausende Pendlerinnen und Pendler, Urlauberinnen und Urlauber verärgert, gibt es keine Erklärung für Grenzkontrollen zu Slowenien, während die Grenzübergänge zu Italien, wo aktuell tatsächlich viele Flüchtlinge stranden, nicht kontrolliert werden." Eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Ungarn habe hingegen "eine größere Plausibilität", so Kaiser.

Karner: "Ins Tun kommen"

Innenminister Karner entgegnete, dass es nicht nur direkte Grenzkontrollen gebe, sondern auch in anderen Bereichen kontrolliert werde. So gebe es in der Slowakei und auch in Italien etwa Grenzraumkontrollen ("Schleierfahndung"). Die vielen "Anlandungen" in Lampedusa zeigten einmal mehr, dass man auf europäischer Ebene "ins Tun kommen" müsse, sagte Karner. Unterstützung erhielt Karner von seinem Parteifreund, dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler: Dieser sagte, er unterstütze die Verlängerung der Kontrollen, weil man illegale Migration "konsequent verhindern" müsse.

Mehr zum Thema Innenpolitik Karner will Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien verlängern WIEN. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien um weitere sechs Monate verlängern. Karner will Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien verlängern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper