Gremiensitzungen der meisten Parteien am Dienstag

Die ÖVP bespricht in der Bundesparteizentrale den für sie enttäuschenden zweiten Platz. Am Vormittag werden die Neos in der "NEOSphäre" das durchaus erfreuliche Ergebnis analysieren. Auch FPÖ und Grüne haben für Dienstag eine Sitzung angesetzt.

Die ÖVP hat für Dienstagvormittag den Bundesparteivorstand einberufen. Die Volkspartei hält bei 26,3 Prozent (laut Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose), was ein Rekordminus von etwa 11 Prozentpunkten und Platz zwei bedeutet. Beim Treffen des Gremiums, das neben ranghohen Funktionären aus dem Bund auch die Landesparteiobleute umfasst, soll das Wahlergebnis durchgesprochen und analysiert werden. Das Verhandlungsteam werde noch nicht zusammengestellt, hieß es. Danach will die ÖVP per Aussendung oder Pressekonferenz informieren.

Bei den Pinken steht in erster Linie die Analyse des am Sonntag erzielten Ergebnisses an, das für die Partei mit 9,2 Prozent das bis dato beste bei einer Nationalratswahl gebracht hat. Freilich werde man auch über die weiteren Schritte beraten, hieß es aus der Partei. Ob die Neos bereits ein Verhandlungsteam für etwaige Sondierungsgespräche nominieren werden, war offen. Rund um die Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag hat die Partei ein Pressestatement angekündigt.

