Rudi Anschober ist seit 30 Jahren in verschiedenen Funktionen tätig. Doch die aktuellen Herausforderungen sind auch für ihn neu.

Der Minister hat an zwei Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Sein Koalitionspartner ist zunehmend misstrauisch, weil Anschober in den Umfragen immer besser liegt. Kurz vor dem Sommer überholte er in einem wichtigen Beliebtheitsranking sogar den Bundeskanzler.

Daher gibt die ÖVP, wenn es um unpopuläre Maßnahmen geht, das Motto aus: "Rudi, geh du voran!"

Seit gestern kommen auch aus Oberösterreich grelle Signale.

Der schwarze Landeshauptmann und der rote Linzer Bürgermeister bilden eine Protest-Allianz gegen die gelbe Ampel für Linz.

So gerät Anschober zwischen die Fronten einer Auseinandersetzung, die nicht zu gewinnen ist.

Um seine Position in der Koalition zu sichern, muss er mit Kurz einen kalten Frieden halten.

Einen Kleinkrieg mit den Ländern kann er sich ebenso wenig leisten. Die Erfahrung haben viele Bundespolitiker vor ihm gemacht.