Gratistests in Apotheken: "Es geht ziemlich rund"

"Unsere Termine sind auf drei Wochen ausgebucht", berichtete etwa ein Apotheker aus Wien-Donaustadt. Auch andere Testmöglichkeiten verzeichneten regen Zustrom. Seit Montag ist ein aktueller, negativer Coronatest für Friseurtermine und andere körpernahe Dienstleistungen verpflichtend.

"Es geht ziemlich rund", bestätigte ein Sprecher der Apothekerkammer eine "extreme Nachfrage". Das Pilotprojekt, das zeitgleich mit Lockerungsschritten der Corona-Maßnahmen startete, wird nun schrittweise erweitert. Bisher beteiligt sich rund jede dritte der österreichweit 1.400 Apotheken. Die Liste ist unter www.apothekerkammer.atabrufbar. Am Montag war der Ansturm so groß, dass die Internetseite zeitweise überlastet war.

Die aktuelle Liste (Stand Montag, 8.2., 12 Uhr) finden Sie auch im folgenden PDF:

Anschober: Angebot wird "massiv verstärkt"

Auf den "massiven Ausbau" der Testmöglichkeiten wies Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hin. Kostenlos testen sei neben den mehr als 400 Teststraßen der Bundesländer und Gemeinden (Anmeldung und Information: www.oesterreich.gv.at) sowie in Apotheken künftig auch in Betrieben möglich. Bis 22. Februar werde das Angebot in den Apotheken noch "massiv verstärkt". Ab 15. Februar gibt es für Antigen- oder PCR-Testungen in Betrieben einen Kostenersatz von zehn Euro pro durchgeführtem Test. Auch betriebsfremde Personen wie Angehörige, Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umliegender Betriebe können teilnehmen. Die Förderung kann auch für sie beantragt werden.

Auch Modegeschäfte verzeichneten am ersten Öffnungstag einen regen Andrang. Vor allem jene, die mit hohen Rabatten lockten. >> Zum Lokalaugenschein

Video: Wer ab Montag wieder Friseur, Fußpflege oder andere körpernahe Dienstleister aufsucht, muss einen negativen Antigentest vorweisen. Dementsprechend groß war am Sonntag der Andrang bei den CoV-Teststationen im ganzen Land.

