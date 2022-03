Ab April: Limit bei Gratis-Tests und Quarantäne-Lockerung

Die Bundesregierung verabschiedet sich mit Ende März vom permanenten kostenlosen Gratistestregime. Stattdessen werden diese auf ein Kontingent von fünf kostenlose PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat beschränkt, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Dienstag: "Jeder der sich testen will, kann das weiter tun". Damit werde es weiterhin für alle in Österreich kostenlose Tests in ausreichendem Ausmaß geben, zeigte sich Rauch überzeugt. Menschen in Pflege- und Altenheimen sollen die Möglichkeit bekommen, sich öfter testen zu lassen.

Zudem sollen die Quarantäneregeln gelockert werden. Künftig müssen sich nicht vollständig geschützte Kontaktpersonen nicht mehr zehn Tage absondern. Für sie sollen künftig Verkehrsbeschränkungen geben. Diese Personen dürften weiter arbeiten und einkaufen gehen, sie dürfen aber nicht mehr zu Veranstaltungen.

Weitere Infos folgen in Kürze.

Der Livestream:

Schulen und Gesundheitseinrichtungen im Fokus

Die Signale aus der Regierung am Wochenende waren noch komplett unterschiedlich. Während der Gesundheitsminister sich gegen sektorale Lösungen aussprach und nur einer Reduktion der Gratistests das Wort redete, sagte der Finanzminister mehr oder weniger das Gegenteil. Ressortchef Magnus Brunner (ÖVP) will die kostenlosen Tests nur noch für vulnerable Gruppen und den Pflegebereich.

Inwieweit Gespräche mit den Ländern liefen, darüber gab es zuletzt unterschiedlichste Angaben. Von "gar nicht" bis "ständiger Austausch" lauten die Antworten der Beteiligten. Fragen gibt es jedenfalls genug, etwa ob das Screening in den Schulen weiter geht. Da geht es um ein Volumen von mehr als einer Million Tests. Weiters ist unklar, wie man den Besuch in Pflege-Einrichtungen und Spitälern organisiert, für den laut aktueller Basismaßnahmen-Verordnung Tests für Besucher vorgeschrieben sind.

Am Sonntag hieß es aus dem Gesundheitsministerium auf OÖNachrichten-Anfrage: "Wichtig ist, dass mögliche Änderungen ausschließlich die Screeningprogramme betreffen. Alle Tests laut Epidemiegesetz für symptomatische Personen, Verdachtsfälle und Kontaktpersonen werden weiter kostenlos zur Verfügung stehen." Das Finanzministerium teilte mit: "Im Rahmen eines Gesamtkonzepts wird nun erarbeitet, für wen und wie viele Gratistests es geben soll."

Quarantäne abschaffen? Ministerium bremst

Außerdem ist unklar, wie es mit der Quarantäne weiter geht. Bisher geht diese zehn Tage und man kann sich nach fünf Tagen freitesten, so der CT-Wert über 30 ist und man somit nicht mehr als infektiös gilt. Wenn allerdings nicht mehr getestet wird, werden wohl auch deutlich weniger Leute wissen, dass sie überhaupt Corona haben, was eine weitere Beschleunigung der Durchseuchung zur Folgen haben dürfte. Immerhin waren in Wien zuletzt zum Zeitpunkt der Testung rund zwei Drittel der positiven Fälle asymptomatisch. Hier war aus der Regierung mehrfach von einer Anpassung der Quarantäne-Regeln bei Änderung der Teststrategie die Rede. Eine konkrete Lösung wurde bisher aber nicht angeboten.

Wie gestern von den OÖN berichtet, stellt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) die Quarantäneregeln infrage. Er sei dafür, dass "wir in enger Abstimmung mit Gesundheitsexpertinnen und -experten die Quarantäneregeln neu bewerten und rasch – so wie bereits in anderen europäischen Ländern auch – an die aktuelle Situation anpassen beziehungsweise abschaffen", sagte er im OÖN-Gespräch. Das Gesundheitsministerium bremste auf Anfrage. Die Absonderungsregeln könnten nicht so einfach geändert werden, dafür würde es eine fachlich fundierte Einschätzung und Begründung sowie einen Gesetzesänderungsprozess brauchen.