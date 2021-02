Grafs Schwiegertochter: Ich war der "Kurz"-Termin

Nach Finanzminister Gernot Blümel (VP) hat gestern die frühere Novomatic-Aufsichtsrätin Martina Kurz versucht, mit einer eidesstattlichen Erklärung einen Verdacht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu zerstreuen. "Ich hatte am 25. Juli 2017 um 13.00 Uhr einen persönlichen Termin mit Prof. Johann Graf", schrieb die Schwiegertochter des Novomatic-Eigners darin. Die WKStA geht davon aus, dass mit dem Eintrag "Kurz" in Grafs Terminkalender der damalige Außenminister Sebastian Kurz (VP) und nicht Grafs Schwiegertochter gemeint war. In internen Überlegungen schloss die WKStA vorab eine Verwechslung als unwahrscheinlich aus, auch weil Martina Kurz in Grafs Kalender kein weiteres Mal vorkommt.

VP-Klubchef August Wöginger sprach dennoch von "Schlamperei" und forderte "eine Richtigstellung"von der WKStA. Der Vorwurf gegen Blümel falle "wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Man kann davon ausgehen, dass eingestellt wird", sagte Wöginger. Die WKStA bringe "das Ansehen aller 2700 Richter und Staatsanwälte stark in Misskredit". SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner warf der VP einen "unwürdigen" Angriff auf die Justiz vor. Während Wöginger besagten Termin als Auslöser für die Razzia sieht, deuten viele Details aus dem Ermittlungsakt auf jahrelange Kontakte von Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann mit Blümel und Kurz hin, wie die OÖNachrichten gestern exklusiv berichteten.

Blümel selbst schlug konziliantere Töne Richtung Justiz an. Er werde keine Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung einbringen, weil "ich das Verfahren nicht verzögern, sondern beschleunigen will". Der Finanzminister lobte sogar "die sehr professionelle und sensible Vorgangsweise" der WKStA. Anders Novomatic: Der Konzern kündigte Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung beim Oberlandesgericht Wien an.

Dass der VP-Parlamentsklub in einer Anfrage an das Justizressort "Verfehlungen" der Korruptionsstaatsanwälte beklagt, wollte Blümel nicht näher kommentieren: Dazu sei er "zu wenig juristisch bewandert", sagte er.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at