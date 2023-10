Grafenwörth: Riedls Lärmschutzwand

Weil Alfred Riedl (VP) in seiner Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) als Bürgermeister beim Wohnbauprojekt "Sonnenweiher" durch den Verkauf von Grundstücken eine Million Euro verdient haben soll, musste er sein Amt als Präsident des Gemeindebundes ruhend stellen. Die Beantwortung einer SP-Anfrage durch das Ressort von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigt nun eine neue Facette des "Deals".

Demnach war für eine Umwidmung des nahe an der Stockerauer Schnellstraße gelegenen Ackerlandes in Bauland die Erhöhung einer Lärmschutzwand notwendig. Bürgermeister Riedl sei Ende 2017 "im Namen der Marktgemeinde Grafenwörth" mit einem entsprechenden Wunsch an die Asfinag herangetreten. 2021 erfolgte die Umsetzung. Seitens der Gemeinde sei laut Vertrag eine Zahlung in der Höhe von 350.000 Euro festgelegt worden, hieß es aus dem Ministerium. Riedl bestätigte einen Gemeinderatsbeschluss dazu.

Allerdings seien Grafenwörth für die Erhöhung der Lärmschutzwand auf 4,5 Meter keine Kosten entstanden. Ein Teil sei im Zuge "naturschutzbehördlicher Bewilligungen" von der Asfinag selbst übernommen worden. Den Rest habe der Projektbetreiber VI-Engineers bezahlt.

Die Gemeinde habe die 350.000 Euro gemäß Vertrag in voller Höhe überwiesen, hieß es dazu aus der Asfinag. Man selbst habe "keine Zahlungen" geleistet.

Der SP-Abgeordnete Andreas Kollross, Ortschef von Trumau (Bezirk Baden), fordert Riedls Rücktritt. Denn es sei "verwerflich", wenn Lärmschutzwände auf Kosten der Gemeinde aufgestellt werden, "damit der Bürgermeister schöne Gewinne machen kann".

