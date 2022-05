Gleicher Lohn: "Bei diesem Tempo dauert es bis 2055"

Wie lange es dauern würde, bis man in Oberösterreich die Lohnschere geschlossen habe, wollte die SPÖ Oberösterreich in einer Anfrage von LH-Stellvertreterin und Frauenreferentin Christine Haberlander (VP) wissen. Eine Abschätzung sei nicht möglich, so die Antwort. Die Faktoren würden "ihrer eigenen Dynamik unterliegen".

Ein Blick auf die vergangenen zwölf Jahre lasse auf einen Trend schließen, so die SPÖ. Von 2010 bis 2020 schrumpfte die Ungleichheit jährlich um 0,69 Prozentpunkte. Bei diesem Tempo würde es bis 2055 dauern, bis die Lohngleichheit erreicht sei, sagt SP-Landesfrauenvorsitzende Renate Heitz. Bei den Pensionen sehe die Lage "noch verheerender aus". Frauen erhalten hierzulande 46,8 Prozent weniger Pension als Männer – bundesweit sind es 41,6. "Gleicher Lohn erst 2055 und gleiche Pensionen im nächsten Jahrhundert, das ist die bittere Realität für Frauen in unserem Land", sagt Heitz.

Viele Frauen würden Teilzeit arbeiten, weil sie ihre Kinder sonst nicht versorgen könnten. Das Kindergartenangebot würde nicht passen. "Im Bereich der Kinderbildung erleben wir, welche Auswirkungen verfehlte Frauenpolitik hat", sagt SPÖ-Landeschef Michael Lindner. "Das macht es vielen Frauen mit Kindern unmöglich, einem Beruf Vollzeit nachzugehen."

Das Budget für 101 zusätzliche Kindergartengruppen für 1700 Kinder sei bereits beschlossen, entgegnet Haberlander. Vor vier Jahren wurde zudem die Strategie "Frauen.Leben 2030" einstimmig im Landtag beschlossen. Zur Umsetzung der Ziele brauche es aber auch genug Budget, nicht nur für das Frauenressort. "Deshalb muss hier das gesamte Budget des Landes bzw. der einzelnen Ressorts herangezogen werden", sagt Haberlander.