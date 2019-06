Gezerre um das Innenressort: Das sagt Pilsl

"Es ist eine große Auszeichnung für die Polizei Oberösterreich und für meine Person, dass Herr Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzlerin Bierlein mich in die engste Auswahl gezogen haben", sagte Pilsl.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hatte sich am Sonntagnachmittag öffentlich gegen die Besetzung von Pilsl gestellt, nachdem sich am Samstag die die Spekulationen um Pilsls Bestellung verdichtet hatten. In einer Aussendung erklärte er gegen den "Strasser-Mann und Kandidaten der alten schwarzen BMI-Netzwerke" zu sein. Auch SPÖ und NEOS hatten Vorbehalte gegen den ÖVP-Wunschkandidaten.

Die Front gegen Pilsl war schlussendlich zu stark. Tatsächlich könnte es sich von Anfang an auch um ein Manöver der ÖVP gehandelt haben, um die FPÖ zu reizen. Dass Pilsl nur schwer durchzubringen war, war absehbar. Um 16.17 Uhr schaffte Bierlein Fakten.

"Es ist aber anders gekommen"

Per Eilt-Meldung kündigte die Austria Presse Agentur an, dass der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, neuer Innenminister wird. Der Jurist ist seit 2006 quasi als "Anwalt der Republik" tätig. "Peschorn ist ebenso qualifiziert wie unabhängig", lobte ihn Pilz umgehend.

"Es ist aber anders gekommen", mehr wollte Pilsl zu der Causa um seine Person nicht mehr sagen. "Jetzt gilt es, die Verantwortung für die Sicherheit des Bundeslandes Oberösterreichs weiterhin mit voller Aufmerksamkeit zu tragen, darauf freue ich mich."

Regierung angelobt

Am Montag Bundespräsident Alexander Van der Bellen die neuen Minister der Übergangsregierung angelobt. Das Kabinett von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein besteht aus zwölf Mitgliedern und bleibt bis zur Angelobung der neuen Regierung im Amt, die dann nach der - voraussichtlich im September stattfindenden - Nationalratswahl gebildet wird.

Gleichzeitig mit der Angelobung wurden die mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betrauten Regierungsmitglieder unter Interimskanzler Hartwig Löger ihres Amtes enthoben. Das neue Übergangskabinett ist eines der kleinsten und das bisher weiblichste in der Zweiten Republik. Es besteht Geschlechterparität.

Die Angelobung in voller Länge:

