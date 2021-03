Gewessler präsentiert "Maßnahmen gegen extreme Raserei"

Deutlich höhere Strafen soll es für Raser geben. Der Strafrahmen wird auf 5000 Euro erhöht, die maximale Dauer des Führerscheinentzugs bei groben Geschwindigkeitsübertretungen wird verdoppelt. In besonders gefährlichen Fällen soll sogar das Fahrzeug beschlagnahmt werden. Details berichten Ministerin Gewessler und Landesrat Schnöll am heutigen Mittwoch in einer Pressekonferenz. Beginn ist um 9 Uhr:

Die Welser Zeitung hat berichtet: Polizei macht wieder verstärkt Jagd auf Raser. "Geldstrafen allein helfen nicht zur Abschreckung, was wirklich wirkt, sind Kennzeichen- oder Fahrzeugabnahmen", betont Chefinspektor Andreas Weidinger von der Welser Verkehrsabteilung.

