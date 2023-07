Gewessler: Klimaschutzgesetz kommt vor der Wahl

Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist davon überzeugt, das Klimaschutzgesetz noch vor der Nationalratswahl in der türkis-grünen Koalition unter Dach und Fach zu bringen. "Ich bleibe dran mit dem fixen Ziel, dass wir das noch in dieser Legislaturperiode beschließen", kündigte Gewessler am Rande einer Pressewanderung in Innsbruck an. Es sei jedoch ein "Bohren dicker Bretter", räumte sie ein.

Der Klimaschutz sei die Verantwortung aller Parteien, mahnte Gewessler, angesprochen auf den Koalitionspartner ÖVP und die laufenden Verhandlungen. Auch bei bisherigen Vorhaben hätten sich Widerstände schließlich aufgelöst, verwies die Ministerin auf umgesetzte Maßnahmen wie Klimaticket und Ökosteuerreform. In der Koalition diskutiere man viel, habe aber alles letztendlich gemeinsam beschlossen – und das werde auch beim Klimaschutzgesetz noch in dieser Legislaturperiode der Fall sein.

Der Blick vom Gipfel

Die Auswirkungen der Klimakrise standen im Zentrum der von den Tiroler Grünen organisierten Pressewanderung mit Forst- und Gewässerexperten. Was die Klimaerwärmung bedeute, sehe man nicht nur bei aktuellen Temperaturrekorden oder Bränden wie in Griechenland, sondern auch hierzulande, sagte Gewessler. Den Kampf gegen die Klimakrise verglich sie mit einer Bergwanderung. Ziel sei, das Klima für künftige Generationen möglichst zu erhalten. Das sei nicht durch eine Einzelmaßnahme zu erreichen, sondern bedürfe "vieler Hebel". Im Jahr 2040 müsse das Ziel sein, vom Gipfel hinunterzuschauen und zu sagen: "Wir haben unseren Beitrag geleistet."

Die Neos reagierten auf diese Aussagen skeptisch: Seit dreieinhalb Jahren höre man von Gewessler nur "vage Prognosen", damit müsse endlich Schluss sein.

