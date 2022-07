Gewessler: Haushalte werden nicht frieren müssen

„Im absoluten Notfall, im Falle eines Versorgungsengpasses, gibt es das Instrument der Energielenkung, die geschützten Kundinnen und Kunden, die Haushalte, müssen sich nicht sorgen, dass sie im Winter frieren werden“, versicherte Gewessler. Die Versorgung der Haushalte sei sichergestellt, auch indem im Notfall der Verbrauch der großen Industrieunternehmen gedrosselt werde. "Niemand soll frieren. Aber jeder Beitrag zum Energiesparen hilft," richtete die Ministerin einen Appell an alle Verbraucher. Die Situation sei "angespannt und kritisch". Es gebe viele Tipps, "die man von den Großeltern kennt", so Gewessler. Sie nannte etwa, die Heiztemperatur um ein bis zwei Grad runterzunehmen, mit Deckel auf dem Topf zu kochen, oder den Heizkörper freizuräumen. "Wenn alle Menschen zusammenhelfen, hat es eine große Wirkung", zeigte sich die Grünen-Politikerin überzeugt. Bereits fixiert sei die Verpflichtung zum Energiesparen für die Industrie. Dieser Entwurf sei bereits in Begutachtung.

Österreich beim Gas-Speichern "auf gutem Kurs"

Im Gegensatz zu Deutschland sei „Nord Stream 1“ für Österreich nicht die zentrale Versorgungsroute, sagte Gewessler. „Wir sind auf gutem Kurs“, so Gewessler. Man habe inzwischen weiter Erdgas einspeichern können. Ein erster Speicher der OMV habe bereits das 80-Prozent-Ziel erreicht, so die Ministerin. Erst wenn das Speicherziel gefährdet sei, ginge Österreich in die dritte Stufe, die „Notfallstufe“. Das wäre der Fall, wenn Russland seine Gaslieferungen ganz einstellen würde. „In erster Linie sprechen wir noch von einem vermehrten Aufruf zum Einsparen“, so Gewessler. Bevor die Haushalte zum Zug kämen, seien zuerst die Industrie und der öffentliche Dienst betroffen, stellte die Ministerin klar.

Energiespar-Kampagne erst im Herbst

Eine konkrete Kampagne mit einem Aufruf zum Energiesparen sei erst für den Herbst geplant, wenn die Heizsaison beginne und der Verbrauch steige. Der Grund: "Wir wollen sie erst dann machen, wenn sie die größte Wirkung erzielt".

Absage an CO2-Preis-Verschiebung

Forderungen von ÖVP-Landeshauptleuten nach einer Verschiebung der CO2-Bepreisung erteilte sie mit Verweis auf ihre spanische Kollegin auf Nachfrage eine Absage. Diese musste die Berliner Klimakonferenz frühzeitig verlassen, "weil Spanien brennt", sagte Gewessler. Die verheerenden Waldbrände in Südeuropa, welche auch Todesopfer gefordert haben, seien Auswirkungen der Klimakrise, gegen die jedes Instrument gebraucht wird, verteidigte die Klimaschutzministerin die Maßnahme.