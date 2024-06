Gewessler bei EU-Verkehrsrat: Keine Gigaliner auf Österreichs Straßen

"Gigaliner haben auf Österreichs Straßen nichts zu suchen", sagte sie am Dienstag vor Beratungen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg. Sie wolle die Tür für diese Lkw nicht aufmachen, es sei beim EU-Rat am Dienstag kein Beschluss vorgesehen. Konkret geht es in den Beratungen um eine EU-Richtlinie zu Maßen und Gewichten im Straßenverkehr. Es gebe den Versuch einiger EU-Staaten, dies für den Einsatz von Gigalinern zu nutzen, sagte Gewessler. Diese Lkw seien jedoch eine Belastung für die Infrastruktur, eine Gefahr für die Verkehrssicherheit und ein Problem für die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene.

Zweiter wichtiger Tagesordnungspunkt bei dem Treffen der EU-Verkehrsminister ist das Kapazitätsmanagement auf der Schiene. Dies sei wichtig, um Güter- und Personenverkehr besser zu koordinieren und die bestehende Infrastruktur zu nutzen, sagte Gewessler. Auch in Hinblick auf Baustellen im Schienennetz in Deutschland sei dies bedeutend, um sich besser vorbereiten zu können.

