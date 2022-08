Gewerkschaft fordert Anhebung des Kilometergeldes auf 60 Cent

Kritisiert wurde am Mittwoch von Teiber im Ö1-Mittagsjournal die Forderung vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Die geltenden 42 Cent würden neben dem Treibstoff auch einen Großteil der Anschaffungs- und Erhaltungskosten eines Autos decken, so ebenfalls auf Ö1 Michael Schwendinger vom VCÖ. Eine Anhebung sei ein Anreiz in die falsche Richtung.

Anders sieht dies Teiber: "Wenn das amtliche Kilometergeld angehoben wird, könnten auch die Dienstgeber auf die Idee kommen, andere Dinge zu fördern, beispielsweise die Öffitickets, etc.", so die Chefin der Privatangestelltengewerkschaft im Journal. Zudem seien viele Menschen einfach auf das Auto angewiesen.