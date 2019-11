Gewehr im Auto: Waffenverbot für Tiroler SP-Chef

Den Anlassfall machte er selbst Dienstagabend per Twitter samt wortreicher Erklärung und Entschuldigung öffentlich. Er hatte am Flughafen Innsbruck seine geladene Jagdwaffe in einer Tasche auf die Rückbank seines Porsches gelegt, die hintere Fensterscheibe war geöffnet. Das Gewehr wurde von der Polizei sichergestellt. Dornauer war per Flugzeug zum Landesparteitag im Burgenland unterwegs. Er wisse weder, warum das Fenster offen war, noch entspreche diese unsachgemäße Aufbewahrung seiner "langjährigen jagdlichen Praxis", so Dornauer, der in seiner Heimatgemeinde auch Jagdleiter ist. Er entschuldigte sich für seinen Fehler "aufrichtig" und bedankte sich bei der Polizei.

Ob das Waffenverbot aufrecht bleibt, wird die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck in einem Ermittlungsverfahren entscheiden. Ein bescheidmäßig bestätigtes Waffenverbot ist unbefristet gültig und hat jagdrechtlich den Entzug der Jagdkarte zur Folge.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.