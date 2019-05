"Gewaltschutz-Paket" mitten im EU-Wahlkampf

Am 13. Februar präsentierte die Bundesregierung ihr "Gewaltschutz-Paket". Gestern, Montag, exakt drei Monate später, tat sie es noch einmal. Morgen werden die Gesetzesentwürfe dann in die sechswöchige Begutachtung geschickt. In Kraft treten sollen die strengeren Strafen bei Sexualdelikten und Gewalt gegen Frauen und Kinder am 1. Jänner 2020.

Die abermalige Präsentation der Strafrechtsnovelle mitten im EU-Wahlkampf verteidigte Karoline Edtstadler, zuständige Staatssekretärin im Innenministerium und ÖVP-Listenzweite bei der EU-Wahl: Die vor mehr als einem Jahr eingesetzte "Task Force Strafrecht" sei ihr ein "besonderes Anliegen".

Insgesamt werden 24 Gesetze geändert. Einige der Reformvorschläge hatten Kritik von Juristen, Frauenorganisationen und Opposition hervorgerufen. Dem hielt Justizminister Josef Moser (ÖVP) gestern die einstimmige bzw. mehrheitlich erfolgte Zustimmung der rund 120 Experten der Taskforce entgegen. Um die Rechtsstaatlichkeit zu sichern, müssten aber die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt und neue Aufgaben finanziell abgegolten werden, sagte Moser. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl unterstützte ihn dabei. ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger reagierte bei einem Arbeitsbesuch in Innsbruck reserviert auf die Forderungen seiner Regierungskollegen aus Wien. Er stellte zwar "Schwerpunktsetzungen" in den Budgetverhandlungen in Aussicht, jedoch würden mit allen Ressorts Gespräche geführt, was deren "Gesamt-Kostenstruktur" angehe.

Das künftige Strafrecht sieht unter anderem eine höhere Mindeststrafe bei Vergewaltigungen (zwei Jahre statt eines Jahres), einen erweiterten Stalking-Paragrafen und höhere Strafen für Rückfalltäter vor. Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitsverpflichtungen sollen besonders im medizinischen Bereich gelockert werden. Gleichzeitig werde die Novelle auch mehr Opferschutz und Täterarbeit bringen, so die Koalition.

OÖN-TV berichtet zu diesem Thema:

