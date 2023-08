Gewaltschutz für Frauen: "Es gibt keine Gesamtstrategie"

Zum Schutz von Frauen vor Gewalt gibt es in Österreich "keine langfristige Gesamtstrategie". Das kritisiert der Rechnungshof des Bundes in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Gewalt- und Opferschutz für Frauen".

"Bewusstseinsbildung in der gesamten Gesellschaft" sei für den Gewaltschutz erforderlich, sagt Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker. "Alle Akteure" seien gefragt, um "nachhaltig wirksame und koordinierte Maßnahmen" zu treffen. Das Bundeskanzleramt solle mit den zuständigen Ministerien und den Bundesländern strategische Schwerpunkte festlegen und verstärkt auch präventive Maßnahmen setzen.

Bei Verfahren wegen Gewaltdelikten sei eine möglichst tatzeitnahe und fundierte Beweissicherung besonders relevant, um Opferrechte zu gewährleisten, sagen die Rechnungshof-Prüfer.

OÖN-TV sprach mit Martina Maurer vom Gewaltschutzzentrum OÖ:

Bundeskanzleramt sowie Innen-, Justiz- und Sozialministerium seien bereits übereingekommen, dass Bedarf an Gewaltambulanzen besteht. Rund um die Uhr verfügbare und flächendeckende Untersuchungsstellen wurden angestrebt. Der RH empfiehlt nun, diese "zeitnah zu realisieren".

Bei Verdacht auf Gewalt in der Familie sind Polizisten die Ersten, die über ein Betretungs- und Annäherungsverbot entscheiden müssen. Die Zahl dieser Verbote ist von 2018 bis 2022 bundesweit von rund 7400 auf knapp 11.000 gestiegen, mit deutlichen Ausreißern nach oben in der von Lockdowns geprägten Corona-Zeit mit 13.690 verhängten Betretungsverboten im Jahr 2021.

Die Landespolizeidirektion Wien richtete 2021 zur Unterstützung der Beamten einen "Gewalt in der Privatsphäre"-Support ein. Ziel des rund um die Uhr verfügbaren Dienstes sei, mithilfe einer speziellen Software Hochrisikofälle frühzeitig zu erkennen. In anderen Bundesländern gab es im Prüfungszeitraum keine vergleichbaren Unterstützungsstrukturen, kritisiert der RH.

Lob für Oberösterreichs Polizei

Eine wichtige Maßnahme, um Täter vor weiterer Gewalt abzuhalten, sind Fallkonferenzen, bei denen sich Polizisten und Experten von Gewaltschutzeinrichtungen vernetzen, um Schutzmaßnahmen für gefährdete Personen abzustimmen. Doch dafür fehlen einheitliche Kriterien, kritisieren die Prüfer das Innenministerium.

Lobend erwähnt wird die oberösterreichische Landespolizeidirektion: Diese habe schon im August 2021 ein Koordinationsteam eingerichtet, um eine einheitliche und professionelle Abwicklung von Fallkonferenzen bei allen Sicherheitsbehörden in Oberösterreich zu gewährleisten.

Angehende Richter und Staatsanwälte müssen seit 2009 einen zweiwöchigen verpflichtenden Ausbildungsdienst bei einer Opferschutz- oder Fürsorgeeinrichtung absolvieren. Für jene, die sich nicht bereits im Zuge ihrer Ausbildung mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandergesetzt hatten, bestand aber keine Pflicht, dies zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, zeigt der RH-Bericht auf. Der Rechnungshof stellt außerdem fest, dass die Bundesländer die vom Europarat im Sinne seiner Istanbul-Konvention empfohlene Anzahl an Familienplätzen für Frauen und Kinder in Frauenhäusern je 10.000 Einwohnern nicht erreichten.

Nicht erfüllt werden diese Quoten in Ober- und Niederösterreich und der Steiermark. Tirol lieferte dazu keine Daten, heißt es im RH-Bericht. In Oberösterreich gab es zum Stichtag 1. Juli 2022 109 Plätze für Frauen und Kinder, 151 wären nötig, um die Vorgaben des Europarates zu erfüllen.

