Geteiltes Lager: FPÖ stürzt ab, Strache vor dem Aus

Aufgrund der Vielzahl an Wahlkarten hatte Strache zumindest noch eine Resthoffnung. Die Wahlforscher gaben ihm aber kaum noch Chancen, in den Wiener Gemeinderat einzuziehen. Damit stünde Strache politisch wohl vor dem Aus. Er zeigte sich am Wahlabend dennoch zuversichtlich, dass seine Partei die Fünf-Prozent-Hürde überspringen werde. Er selbst wollte nicht von seinem politischen Ende sprechen. Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ sei nur denkbar, wenn seine "herzlosen" Nachfolger ersetzt würden.

Nepp schloss dies aus: "Zu einer Versöhnung gehört immer auch Buße dazu, die kann ich nicht erkennen", sagte er. Es gebe nach dem Ibiza-Debakel zu Recht einen Vertrauensverlust, attestierte Nepp. Er hoffe aber darauf, dass die FPÖ in fünf Jahren wieder mehr Kontrolle in Wien ausüben könne.

Die FP-Wähler gaben in einer Befragung des Meinungsforschers Peter Hajek an, dass für sie Nepp das stärkste Wahlmotiv war. Die FPÖ konnte nur ihre Kernwählerschicht an sich binden.

Der Verlust von zwei Dritteln der Stimmen sei eingepreist gewesen, die Talsohle sei nun erreicht, sagte Oberösterreichs FP-Obmann Manfred Haimbuchner. Gerüchten, es könne eine Änderung an der Parteispitze geben und Norbert Hofer zurücktreten, erteilte er eine Absage. Das Wahlergebnis habe "keine Konsequenzen auf Bundesebene", mögliche personelle Konsequenzen lehne er ab, sagte Haimbuchner. Straches politisches Ende wäre auch für Haimbuchner vorteilhaft: Er müsste nicht befürchten, dass ein Strache-Ableger Unruhe in die Landtagswahl hineinträgt. (gana)

Neos freuen sich über vierten Platz

„Unser Kurs hat offenbar den Nerv getroffen“, freute sich Neos-Chef Christoph Wiederkehr am Wahlabend. Acht Prozent wären ein sensationeller Erfolg, sagte er. Damit kämen die Pinken auf Platz vier. Vor allem der geringe Bekanntheitsgrad von Wiederkehr hatte die Wahlstrategen gefordert. Der 30-jährige gebürtige Salzburger, dessen Eltern aus Ungarn und Frankreich kommen, hatte auf die Themen Bildung und Unternehmertum gesetzt.