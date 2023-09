Gesundheitswesen: Gewerkschaften schlagen Alarm

Nach Berechnungen der Gewerkschaften gibt es österreichweit aktuell rund 2000 weniger diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte im Gesundheitssystem als noch 2019.

Das tatsächliche Minus dürfte sogar noch deutlich größer sein, da die Streichungen aus dem Gesundheitsberuferegister erst 2024 im vollem Umfang ersichtlich sein würden, so die Gewerkschaften in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

"Zustände inakzeptabel"

"Die aktuellen Zustände sind inakzeptabel und gefährden nicht nur jene, die in diesem Bereich arbeiten, sondern auch Menschen, die auf die Leistungen dieses Systems angewiesen sind", kritisiert der Vorsitzende des younion-Teams Gesundheit, Edgar Martin. Reinhard Waldhör, Chef der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, droht mit Kampfmaßnahmen, "wenn die politisch Verantwortlichen nicht bereit sind, den drohenden Burn-out des Gesundheitssystems zu verhindern".

Konkret fordern die Gewerkschaften erneut eine Anpassung der Leistungen an den Personalstand, Steuerfreiheit ab der 32. Wochenstunde, kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich, eine Schwerarbeiterregelung für alle Beschäftigten und mehr Bezahlung der Auszubildenden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper