Gesundheitsreform: Kritik der Kassen

Die Sozialversicherungen wollen in die von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Gesundheitsreform eingebunden werden.

Die Verhandlungen seien bereits angelaufen, es sei aber noch immer nicht klar, ob man als einer der größten Finanziers mit am Tisch sitzen werde, kritisierte am Sonntag Peter Lehner als Vorsitzender des Dachverbands der Sozialversicherungsträger.

Finanzausgleich als falsches Forum

Für Lehner ist auch der Finanzausgleich der falsche Rahmen, weil es dabei um Budgets und Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gehe. Bei einer Gesundheitsreform müsse aber die ganzheitliche Perspektive im Zentrum stehen. Inhaltlich unterstützt Lehner die Forderung der Ärztekammer nach 500 zusätzlichen Kassenstellen. Um diese finanzieren zu können, müssten die Spitalsbeiträge der Sozialversicherungen eingefroren werden.

ZIB 1: Kritik an Gesundheitsreform

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nicht viel abgewinnen kann Lehner der Länderforderung nach einer dritten Finanzierungssäule (aus Bundesmitteln) für die Ambulanzen, weil dadurch das System noch komplizierter werde. Zuletzt hatte Lehner vorgeschlagen, die Kompetenzen für die Spitäler von den Ländern zu den Sozialversicherungen als größte Zahler in dem Bereich zu verlagern. Weitere Forderungen seien der Ausbau der Vorsorge und die digitale Transformation. So müssten die Wahlärzte in das E-Card- und ELGA-System integriert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper