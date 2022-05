Gesundheitsminister Rauch erteilt weiteren Lockerungen Absage

Für weitere Lockerungsschritte wäre jetzt "ein heikler Zeitpunkt", sagte der Gesundheitsminister in der ZiB2 am Freitagabend. Mit BA.4 und BA.5 seien in Österreich zwei neue Virusvarianten nachgewiesen worden, die genau beobachtet werden müssten. Sollten die Zahlen weiter sinken, könne man die Maske eventuell mit Sommerbeginn in weiteren Bereichen ablegen, so der Ressortchef weiter.

Video: Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zur aktuellen Corona-Situation in Österreich

Video: Die Langfassung des Gesprächs am Freitagabend

Zunehmend Gegenwind bekommt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) beim Thema von heimischen Handelsvertretern. Diese fordern, wie berichtet, seit Wochen wegen der sinkenden Infektionszahlen und der steigenden Temperaturen ein Ende der FFP-Maskenpflicht auch in lebensnotwendigen Läden wie Supermärkten, Drogerien, Trafiken oder Bank- und Postfilialen.