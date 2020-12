Gesundheitsminister Anschober: "Die Impfung ist ein Geschenk"

Diese werden symbolisch im ganzen Land verteilt. Im Laufe des Jänner werden weitere 270.000 Dosen eintreffen, die zuerst den Alten- und Pflegeheimen zur Verfügung gestellt werden sollen. "Die Impfung ist ein Geschenk", so der Gesundheitsminister. Anschober verstehe Skeptiker nicht und werde sich natürlich auch selbst impfen lassen.

Video: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) in der ZIB2 über den Zulauf zu den kostenlosen Corona-Tests sowie den ersten zugelassenen Impfstoff in der EU.

Bis zum Sommer sollen alle, die es wünschen, eine Impfung erhalten haben. "50 Prozent der Bevölkerung wären ein guter erster Schritt, auch wenn ich mir natürlich mehr erhoffe", so Anschober.

Die verordnete FFP2-Maske bleibt jedenfalls in der Verordnung, wie der Gesundheitsminister bestätigte - "als Sicherheitsmaßnahme für den Start". Wenn alles gut läuft, könnte sich Anschobe nach ein bis zwei Wochen eine Rückkehr zum normalen Mundnasenschutz vorstellen.

Kommt ein Freitest-Beleg?

Zum Thema "Freitesten" kündigte Anschober im Ö1-Morgenjournal am Dienstag ein einheitliches Format für das Ergebnis der Massentests im Jänner an. Dieses müsste dann bei Stichproben zum Beispiel in Restaurants, im Handel oder bei Theater-Eingängen vorgelegt werden. Dazu soll in der ersten Jännerwoche ein Konzept präsentiert werden.