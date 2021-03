Gesundheitsminister Anschober „allein auf weiter Flur“

Als Gesundheitsminister stehe man manchmal „allein auf weiter Flur“, sagte er. Am Dienstag werden gemeinsam mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland weitere Maßnahmen besprochen. Zuvor hatte die Regierung bei einer Pressekonferenz verkündet, dass die Gastroöffnung auf Eis gelegt werde, alles andere aber zunächst bleibe, wie es ist. Allerdings soll die Infektionszahl an sich nicht mehr das alleinige Entscheidungskriterium für künftige Öffnungsschritte sein. So müssten auch die Lage auf den Intensivstationen und die Impfrate einbezogen werden.

Er kämpfe um die „bestmöglichen und effizienten“ Maßnahmen, sagte Anschober später in der ZIB2: „Ich dränge, ich drücke, ich fordere.“ Er brauche aber auch Entscheidungen, die breit getragen würden – und die auch von der Regierung und den Bundesländern getragen würden. Damit deutete er an, dass es auch dort Widerstände gegen verschärfte Maßnahmen gibt.

Video: In der ZiB2 sprach Gesundheitsminister Rudolf Anschober am gestrigen Montag über die neuen Corona-Beschlüsse.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ziel sei es, den Zufluss auf die Intensivstationen, vor allem in Wien, zu drosseln. Es dürfe in Österreich zu keinen Triagen kommen, also Entscheidungen, wer behandelt wird und wer nicht. Welche Maßnahmen am Dienstag mit den Landeshauptleuten von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beschlossen werden, deutete Anschober nur an. So meinte er, dass es in Sozialräumen von Arbeitsplätzen oft zu Ansteckungen komme.

Und er deutete an, dass die FFP2-Maskenpflicht vor allem in Innenräumen und ein Ausbau des Testens geplant seien. Auch ein vorübergehender Übergang ins Distance-Learning ist für den Minister noch nicht vom Tisch, sagte er. Wenn Kinder und Jugendliche in der Schule seien, könne man sie aber regelmäßig testen, gab der Minister zu bedenken.

Für die Osterferien ist übrigens im Gegensatz zu ursprünglichen Überlegungen keine Sonderregel wie zu Weihnachten angedacht, hatte Anschober bereits bei der Pressekonferenz gesagt. Das heißt, die Kontaktbeschränkungen bleiben im derzeitigen Ausmaß bestehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.