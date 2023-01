Gesundheitskasse will "Offensive" für Vertragsärzte

Teil davon sei, dass man Ärzten in Art eines Baukastenmodells anbieten werde, dass man sich um die Ordination, deren Ausstattung, die IT, die Sprechstundenhilfen oder um die Abrechnungen kümmert. Klar ist für Wurzer aber auch, dass die Kassenverträge für die Ärzte und Ärztinnen attraktiver werden müssen. Ein österreichweiter Gesamtvertrag sei weiter das Ziel.

In Oberösterreich hat die Ärztekammer gefordert, die Kassen sollten alleine für die Spitalsambulanzen zahlen. Wurzer will nun wissen, welche Leistungen in Ambulanzen angeboten werden und was sie kosten. "Derzeit zahlen wir in eine Black Box ein Drittel unser Beitragseinnahmen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper