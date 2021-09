Gesundheitskasse prüft neue Modelle für mehr Kassenärzte

Es gehe nicht nur ums Geld, sondern auch um die Rahmenbedingungen, sagte Generaldirektor Bernhard Wurzer. Es solle Modelle für jene geben, die die Selbstständigkeit scheuen, aber auch das Angebot von "All-in-one"-Ordinationspaketen. Am Gesamtvertrag als einem Grundpfeiler der Beziehung zwischen Ärzten und Sozialversicherung will Wurzer nicht rütteln. Er möchte aber ein "Potpourri an Angeboten", aus dem Ärzte wählen können, und individuellere Vertragsstrukturen.

Laut ÖGK-Obmann Andreas Huss ist wegen der Corona-Situation ab sofort die telefonische Krankmeldung wieder möglich.