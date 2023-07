Gesundheit: Regierung feilt an Reformschritt

Derzeit sollen auf Beamtenebene zwar weit fortgeschrittene Verhandlungen dazu laufen. Wichtige Teile der Reform dürften aber noch deutlich länger auf sich warten lassen. Konkret geht es um die Finanzierung.

Die Länder fordern vorab eine politische Abstimmung, wie der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Peter Kaiser (SP), gestern mitteilte.

In einem Brief von Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SP), derzeit auch Vorsitzende der Landesgesundheitsreferentinnen und -referenten, heißt es, man sei bereit, auch über den Sommer zu verhandeln.

Sommerministerrat

Geht es nach der Bundesregierung, könnte schon beim heutigen Sommerministerrat der Weg für eine Gesundheitsreform frei gemacht werden – zumindest für kurz- und mittelfristige Maßnahmen. Derzeit verhandeln die türkis-grünen Koalitionspartner über jene Teile der Gesundheitsreform, die nicht an den Finanzausgleich gekoppelt sind.

Rauch will vor allem eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs, was die Verhandlungspartner, auch jene in den Ländern, allesamt befürworten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper