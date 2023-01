Gesundheit: Rechnungshof mahnt Präventionsmaßnahmen ein

Der Rechnungshof (RH) fordert in einem aktuellen Bericht verbindliche Maßnahmen, um die Zahl der gesunden Lebensjahre in der Bevölkerung zu erhöhen. Im Gegensatz zu im Jahr 2012 gefassten Regierungsplänen sind diese nämlich nicht gestiegen, sondern zwischen 2014 bis 2019 sogar gesunken.

Bis zum Jahr 2032 sollte jeder Mensch in Österreich zwei Lebensjahre mehr in Gesundheit verbringen. Das beschloss der Ministerrat 2012 als eines von zehn „Gesundheitszielen Österreich“. Tatsächlich hat sich die Situation verschlechtert. So konnte man laut Statistik Austria im Jahr 2019 im Alter von 65 Jahren durchschnittlich noch mit 9,75 gesunden Lebensjahren rechnen. 2014 lag dieser Wert bei 11,35 gesunden Lebensjahren.

Nationale und internationale Analysen führen dies unter anderem darauf zurück, dass der Anteil der Bevölkerung mit chronischen, nicht übertragbaren Erkrankungen – wie Adipositas (Fettleibigkeit) oder psychische Erkrankungen – in Österreich hoch ist. Der Bedarf an zielgerichteten Präventionsmaßnahmen sei daher groß, so der RH.

Das Gesundheitsministerium verfolge zwar Ziele wie etwa die Ernährung von Kindern zu verbessern, schreibt der RH. Die meisten Maßnahme seien jedoch nicht verbindlich. Aus Sicht des RH wäre auch die Wirkung der Absichtserklärungen und Brancheninitiativen zur Reduzierung des Zucker- und Salzgehalts in Lebensmitteln zu evaluieren. Bei Bedarf sollten verbindliche Vorgaben geprüft und umgesetzt werden.

In ihrem Bericht machen die Prüfer auf zahlreiche weitere Aspekte aufmerksam: So versterben in Österreich rund 2400 Menschen pro Jahr nach Ansteckungen mit Keimen in Krankenhäusern. Das sind sechsmal mehr Todesfälle als im Straßenverkehr. Durch entsprechende Hygienemaßnahmen würden sich 20 bis 30 Prozent der Todesfälle verhindern lassen.

Kritisiert wird von den Prüfern zudem, dass der reformierte Mutter-Kind-Pass nach wie vor nicht umgesetzt ist.

Das Gesundheitsministerium sieht sich durch den Bericht in seinen Vorhaben bestätigt. Bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich setze sich Minister Johannes Rauch (Grüne) für eine Integration der Präventions- und Vorsorgemedizin in die Regelfinanzierung ein, hieß es in einer Stellungnahme.

