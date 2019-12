Gestörter Weihnachtsfriede zwischen Türkis und Grün

Es war kein erfreulicher dritter Adventsonntag für Grünen-Chef Werner Kogler. Gleich in mehreren Zeitungen drängte VP-Obmann Sebastian Kurz auf einen raschen Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Der "Kurier" berichtete zudem, dass man in der ÖVP über einige grüne Forderungen verblüfft sei. So sollen die Ökos zum Schutz der Insekten eine Abschaltung der Flutlichtanlagen in Stadien am Abend fordern; Entwicklungsländer sollten nicht als solche bezeichnet werden.

Grünen-Generalsekretär Thimo Fiesel reagierte pikiert: "Wir könnten auch Dinge rausspielen und die ÖVP ins schlechte Licht rücken", twitterte er. "Wir kennen unsere Verantwortung und nehmen dieses Foul sportlich."

Am Nachmittag rückte Kogler aus, um Kurz’ Forderung nach mehr Tempo zu relativieren. Ein Abschluss Anfang Jänner sei realistisch. "Es kann aber auch länger dauern", sagte er. Grüne Forderungen müssten in einem Koalitionspakt enthalten sein: "Sonst sind wir halt nicht dabei." Kogler appellierte, die Nerven zu bewahren: "Keep cool."

Man würde erst jetzt damit beginnen, einen Text für ein Regierungsübereinkommen zu formulieren, sagte er. Themen wie das Europakapitel seien noch gar nicht verhandelt worden.

Kurz hatte zuvor klargemacht, dass er nicht gewillt sei, in drei Themenfeldern nachzugeben: Er will weiter am Nulldefizit festhalten, die Steuern senken und die illegale Migration bekämpfen. Den Grünen will er bei den Themen Klimaschutz und Transparenz entgegenkommen. Eine CO2-Steuer schloss er nicht aus.

Auch Kogler sprach sich für Entlastungen aus, diese müssten aber gegenfinanziert sein. Der Grünen-Chef verwies auf internationale Studien, wonach Österreich bei den Öko-Steuern und den vermögensbezogenen Steuern hinterherhinke. Das Nein von Kurz zu Vermögenssteuern sei jedenfalls noch Gegenstand von Verhandlungen, erklärte Kogler. Zufrieden zeigte er sich mit den mit der ÖVP bereits vereinbarten Maßnahmen gegen Kinderarmut.

"Wenn es schneller gehen soll, was wir auch begrüßen würden, braucht es aber Bewegung", sagte Oberösterreichs Grünen-Chef Stefan Kaineder im Gespräch mit den OÖNachrichten. Ziel müsse ein gutes Programm, nicht aber ein schneller Abschluss sein.

Dass die Grünen das Licht in den Fußballstadien abdrehen wollen, nannten Kogler und Kaineder einen Unsinn. Schließlich pflege gerade er selbst um diese Zeit im Stadion zu sitzen, beteuerte der Grünen-Chef.

