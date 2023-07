Gesetzesentwurf in weiblicher Form

Die größte Aufmerksamkeit erregte der Text in der Begutachtung, weil er ausschließlich in der weiblichen Form verfasst worden ist. Männer sind laut Entwurf mitgemeint.

Schon bei der Präsentation Ende Mai gab sich Justizministerin Alma Zadic (Grüne) "sehr stolz" darüber. Denn damit werde die Rolle der Gründerinnen in Österreich sichtbarer gemacht. Zadic sprach außerdem von "einem Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit".

Für den Verfassungsrechtler Heinz Mayer ist die Schreibweise "höchst ungewöhnlich". Wenn dennoch klar sei, wer gemeint sei, führe das aber nicht zu einer Verfassungswidrigkeit. Man hätte auch einfach die Paarform, also Gründerinnen und Gründer, wählen können. Dazu riet auch der Verfassungsdienst im Kanzleramt. Gemäß Richtlinien seien Formulierungen so zu wählen, "dass sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen". Ob der Entwurf in diesem Sinn noch geändert wird, war vorerst offen.

