"Schnitzelgesicht": Gery Keszler entschuldigt sich bei Ludwig und Blümel

Der frühere Life-Ball-Organisator Gery Keszler (56) durfte am Samstag beim Parteitag der ÖVP Wien als Überraschungsgast das Wort ergreifen. "Ich glaube an die Kraft der Veränderung, sowohl am politischen Parkett als auch abseits davon", sagte Keszler und beteuerte dabei, er selbst sei weder rechts noch links. Für seine Rede vor den Türkisen wurde der 56-Jährige von Homosexuellen-Vertretern stark kritisiert: Für die Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien sei der Auftritt ein "Akt der Selbstinszenierung auf Kosten der Interessen von Österreichs Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ-)Menschen" gewesen, wie HOSI-Obmann Moritz Yvon in einer Aussendung mitteilte. "Wir verstehen Keszlers Ärger, dass es den Life Ball nicht mehr geben wird (...). Aber sich dann jener Partei anzubiedern, die noch jeden Fortschritt für LGBTIQ-Anliegen verzögert und verwässert hat, ist absurd", so Yvon.

Wut-Posting

Auf die Kritik reagierte Keszler, wie "Heute" berichtet, mit einem Kommentar auf Facebook: Darin schreibt der Niederösterreicher wörtlich, dass er "Blümel bei seinem Knackarsch lieber habe als Ludwig bei seinem (sic!) verschlagenen Schnitzelgesicht". Der Beitrag soll Teil einer Diskussion mit Mitgliedern der LGBTIQ-Community gewesen sein.

Am Montagabend äußerte sich der ehemalige Life-Ball-Chef auf seiner Facebook-Seite: "Ich möchte mich keinesfalls vom gesamten Text meines nächtlichen postings auf einem anderen facebook Profil distanzieren, aber ich möchte mich für die unqualifizierten und beleidigenden Sätze bei Michael Ludwig und Gernot Blümel entschuldigen", schreibt Keszler. Der Kommentar sei eine falsche Reaktion auf die "sehr verletzenden Anwürfe der fundamentalistischen Hardliner aus der Homosexuellen Community" gewesen. "Diese Beschimpfung meiner Person hat bei mir eine unkontrollierte Wut ausgelöst, mit dem bekannten Resultat, was mir unendlich leid tut."

Das Posting von Gery Keszler in voller Länge: