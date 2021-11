Gerstorfer in der ZiB2: "Ich kann diese Zögerlichkeit nicht verstehen"

"Ich finde es etwas befremdlich, dass sich der Bundesminister mit zwei Landeshauptleuten trifft und die einzige Maßnahme die herauskommt, ist dass man sich in zwei Tagen wieder trifft. Ich denke, die Dinge liegen auf dem Tisch und es muss jetzt gehandelt werden, ich kann diese Zögerlichkeit ehrlicherweise nicht verstehen", so Gerstorfer. Einen regionalen Lockdown würde Gerstorfer unterstützen, "wenn er notwendig wäre".

Auf die Frage, ob ein Lockdown nur für nicht Geimpfte oder doch für alle verhängt werden sollte, wollte Oberösterreichs SPÖ-Chefin keine konkrete Antwort geben: "Das werden die Experten deutlich besser wissen als ich, wir haben alle einen Beitrag zu leisten und in aller erster Linie sollen wir natürlich Impfen gehen. Ich selbst bin geimpft und ich wünsche mir das für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher".

Video: Das ganze Interview zum Nachschauen

Eine Impfpflicht im Gesundheitsweisen wäre eine Maßnahme, "über die man gut nachdenken muss". "Aber das ist eine Entscheidung die der Bundesminister treffen muss und die auch gut überlegt sein muss", wollte sich Gerstorfer bei dieser Frage von Armin Wolf nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Im Wahlkampf hatte Gerstorfer einer solchen Impfpflicht noch eine Absage erteilt.

Armin Wolf war Gerstorfer auch vor, dass im Wahlkampf sowohl die ÖVP als auch die SPÖ keine aktive Werbung für die Impfung gemacht haben, "aus Angst vor der FPÖ und MFG". "Wir von der SPÖ haben immer Maßnahmen gefordert, die der Landeshauptmann und die Gesundheitslandesrätin abgelehnt haben, nämlich Servicezentren wo es um Impfen, Testen und Beratung geht. Ich wünsche mir sehr dass sich viele Menschen in Oberösterreich impfen lassen", sagt Gerstorfer.

"Wir haben in der SPÖ während dieser Pandemie in 21 Monaten eine ganze Menge an Anträgen im Landtag eingebracht, leider sind sehr viele gar nicht behandelt worden oder leider von ÖVP und FPÖ abgelehnt wurden", entgegnete Gerstorfer auf die Frage, ob nicht in Oberösterreich rund um die Landtagswahl alle Parteien beim Thema Corona kollektiv versagt haben.