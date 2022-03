Gericht zu Fall Tina: Abschiebung war rechtswidrig

Als die Fremdenpolizei am 28. Jänner 2021 mitten in der Nacht in Wien ausrückte, um Tina, ihre damals fünfjährige Schwester und die Mutter für die Abschiebung nach Georgien festzunehmen, gab es landesweit Proteste gegen den Einsatz. Das in Österreich geborene Mädchen galt als voll integrierte und gute Schülerin. Karl Nehammer (VP), damals Innenminister, verteidigte das harte Vorgehen auch gegen die Kritik des grünen Koalitionspartners mit dem Hinweis auf gerichtliche Entscheidungen.

Nun brachte ein Spruch des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) eine Wende. Tina, heute 13 Jahre alt, habe bis zum Zeitpunkt ihrer Abschiebung mehr als zehn Jahre ihres Lebens in Österreich verbracht und somit "ihre grundsätzliche Sozialisierung" hier erfahren. Bei ihr sei von einer "bereits starken Verwurzelung" auszugehen gewesen. Für das BVwG war der Vollzug der 2019 verfügten Abschiebung ohne erneute Abwägung des Kindeswohls "unverhältnismäßig". Eine amtswegige Prüfung durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) von Tinas Privat- und Familienleben sowie ob die Abschiebung noch zulässig sei, sei nicht mehr durchgeführt worden, heißt es in der Entscheidung des Gerichts.

Das BFA wies die Vorwürfe zurück und machte die Mutter dafür verantwortlich, dass sich Tina 2021 nicht mehr in einem anpassungsfähigen Alter befunden habe. Die Mutter habe davor vier Abschiebungsversuche vereitelt. Man werde "vermutlich eine Revision einlegen", so das BFA.

Anfang 2021 protestierten Mitschüler, Lehrer und Sympathisanten tagelang gegen die Abschiebung. Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer warf Nehammer eine "unerträgliche und unmenschliche" Abschiebung mitten in der Nacht vor. Um eine Regierungskrise abzuwenden, wurde im Justizministerium unter Ex-Höchstrichterin Irmgard Griss eine Kindeswohlkommission eingerichtet, die Vorschläge bei künftigen Fällen liefern soll.

Tina ist am 30. Dezember 2021 nach Wien zurückgekehrt und hat am 25. Februar 2022 ein Schülervisum erhalten. Seit ihrer Rückkehr lebt sie bei einer Gastfamilie. Mutter und Schwester sind in Georgien.