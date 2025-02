Geplatzte Verhandlungen: Die Reaktionen aus Oberösterreich

Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) war heute Vormittag noch zur Unterstützung von Bundes-FP-Chef Herbert Kickl ausgerückt. Der Tenor: Die FPÖ habe ein faires Angebot vorgelegt. Das Ende der Verhandlungen wollte Haimbuchner dann auf OÖN-Anfrage aber nicht mehr kommentieren.



SP-Interimschef Alois Stöger sah in dem blau-schwarzen Agieren im Bund ein „unwürdiges Schauspiel“. Als Auswege nannte er eine Expertenregierung oder neue Regierungsverhandlungen. Das Wort Neuwahl kam in seiner Analyse nicht vor. Der ÖVP ließ Stöger in Hinblick auf die Ablehnung von SP-Chef Andreas Babler wissen, „dass ihre jetzt gleich wieder begonnenen Personalansprüche in anderen Parteien sicher kontraproduktiv“ seien.

Grünen-Landeschef Stefan Kaineder Bild: TOBIAS STEINMAURER (APA)



Für Grünen-Chef Stefan Kaineder ist es eine „gute Nachricht“, dass Kickl mit seinem „europafeindlichen Regierungsprojekt“ gescheitert ist. Jetzt gebe es wieder die Chance, eine stabile Regierung zu formen. "Jetzt ist die Zeit für alle demokratischen Kräfte, an einem stabilen und zukunftsorientierten Österreich zu arbeiten. Wir Grüne sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und für eine Regierung zu kämpfen, die auf Zusammenhalt, Vernunft und Fortschritt setzt – und nicht auf Hetze und Spaltung", sagte Kaineder.

Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer begrüßt das Ende der „gefährlichen Pläne von Kickl“: Damit wachse wieder die Chance auf eine echte Reformregierung. "Die Stimmungslage ist heute eine andere als zu Beginn des Jahres. Daher haben wir in den letzten Tagen schon mehrfach unsere Breitschaft zu neuen Gesprächen für eine pro-europäische und reformorientierte Regierungsmehrheit erklärt. Dafür gibt es nach dem Scheitern von FPÖ und ÖVP mehrere Alternativen unter den Parteien. Zu allen Möglichkeiten sind Neos offen für konstruktive Gespräche", bekräftige Eypeltauer.

"Während sich die Parteien ob des Scheiterns der Koalitionsverhandlungen gegenseitig Schuld zuweisen, bleibt Österreich auf der Stelle stehen. Seit Monaten wird das Land hingehalten, während hinter den Kulissen nur um Parteipolitik und eigene Interessen gefeilscht wird. Haben sie alle vergessen, wer ihnen den Lohn bezahlt? Es ist der Steuerzahler, der eine funktionierende Regierung verdient – nicht ein weiteres Schauspiel um Posten und Macht", kommt Kritik von der MFG.

