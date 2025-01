Geplatzte Verhandlungen: Bundespräsident lädt Kickl zu Gespräch ein

"Man denkt, man kennt die Lage - und dann passiert wieder etwas Neues": Mit diesen Worten startete Sonntagnachmittag das lang ersehnte Pressestatement von Alexander Van der Bellen nach den am Samstag endgültig geplatzten Regierungsverhandlungen.

Lange sei der Eindruck vermittelt worden, dass eine Koalitionseinigung zwischen ÖVP, SPÖ und Neos gelingen könne. Auch nach dem Ausstieg der Neos hätten Schwarz und Rot signalisiert, eine Lösung finden zu wollen und zu können, hieß es vom Bundespräsidenten.

Video: Van der Bellens Statement in voller Länge

Dass es nun anders gekommen sei, habe auch ihn überrascht, sagte Van der Bellen. Das Scheitern sei nicht sein Wunsch gewesen. Er habe leere Kilometer vermeiden wollen, deshalb habe er im Oktober den Regierungsbildungsauftrag nicht an FP-Chef Herbert Kickl und die erstplatzierte freiheitliche Partei vergeben. Weder VP-Chef Karl Nehammer noch SP-Chef Andreas Babler wollten damals bekanntlich mit Kickl koalieren. Der Auftrag ging an die zweitplatzierte ÖVP.

Erteilt er Kickl den Regierungsbildungsauftrag?

Er nehme zur Kenntnis, dass die Nein-Stimmen zu FP-Chef Herbert Kickl in der Volkspartei deutlich leiser geworden sind, sagte Van der Bellen. Mit diesem Umdenken in der ÖVP würden sich neue Wege auftun. Deshalb habe er Kickl für morgen, Montag, zu einem Gespräch in die Hofburg eingeladen. Dieses soll um 11 Uhr stattfinden. Ob er ihm dabei den Regierungsbildungsauftrag erteilen wird, ließ Van der Bellen offen. Dezidiert ausgeschlossen hat er es nicht.

In einer Demokratie gehe es darum, um Lösungen zu ringen und Kompromisse zu finden, betonte Van der Bellen abschließend. Er werde darauf achten, dass die Grundpfeiler der liberalen Demokratie, darunter Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Minderheitenrechte, eingehalten würden.

Karl Nehammer wird laut Van der Bellen in den kommenden Tagen Bundeskanzler bleiben, wann genau es einen neuen Übergangskanzler geben wird - und vor allem wer das sein wird, blieb bei dem Statement offen. Van der Bellen kündigte lediglich an, dass er im Laufe der kommenden Woche einen interimistischen Nachfolger von Nehammer ernennen werde.

FPÖ: "Wählerwille muss endlich umgesetzt werden"

„Bundespräsident Van der Bellen muss jetzt umgehend zum Wohle des Landes handeln. Die Zeit des Taktierens und Manövrierens um den heißen Brei muss ein Ende haben und der Wählerwille endlich akzeptiert und umgesetzt werden“, reagierte der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) als einer der Ersten auf die Pressekonferenz.

Van der Bellen habe mit seiner Entscheidung den Regierungsbildungsauftrag an Nehammer zu vergeben, das Land an den Rand einer veritablen Staatskrise manövriert. Dass Nehammer mit der Babler-SPÖ einen Bauchfleck hinlege, sei seit langem klar gewesen, so Haimbuchner. Nur der Bundespräsident scheine davon überrascht worden zu sein.

Video-Analyse: Politikwissenschafter Peter Filzmaier ordnet die Ereignisse der letzten Stunden ein und spricht unter anderem darüber, wie die Situation bei der ÖVP weitergehen und wie sich diese auf die Regierungsverhandlungen auswirken könnte.

