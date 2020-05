Generalstabsmäßige Planungen für die Rückkehr an die Schulen

Kommenden Montag beginnt Phase zwei des Schulbetriebs: Pflichtschüler und jene, die die AHS-Unterstufe besuchen, werden, in zwei Gruppen geteilt, in ihre Klassen zurückkehren. Die Planungen verlaufen generalstabsmäßig: Derzeit schicken die Schulen Informationen an die Eltern, zu welcher Uhrzeit und über welchen Eingang eine Klasse betreten werden darf.

In Oberösterreich sind 121.000 Pflichtschüler betroffen. Bildungsdirektor Alfred Klampfer ist zuversichtlich: "Bei den Maturanten und Abschlussklassen der Berufsschulen, die bereits gestartet sind, hat es einwandfrei funktioniert." Organisatorisches wie unterschiedliche Schulrhythmen von Geschwistern habe man größtenteils lösen können, berichtet er.

Oberösterreichs Schulen wurden vom Bundesheer mit Desinfektionsmitteln, Einweghandtüchern und Ersatzmasken beliefert. Für den Fall einer Infektion gibt es Notfallpläne. Sollte ein Schüler die Hygieneregeln missachten, kann er suspendiert werden.

Die Vorgabe des Bildungsressorts, wonach Bundeslehrer über 60 Jahre nicht unterrichten müssen, wird bei Oberösterreichs Landeslehrern nicht angewandt. Sie können nur dann dem Unterricht fernbleiben, wenn ihnen der Arzt attestiert, dass sie zu einer Risikogruppe zählen. Personalreserve sind auch die Sportlehrer, da der Turnunterricht entfällt.

Für den Unterricht an den Zwickeltagen wurde eine Regelung gefunden: 95 Prozent der oberösterreichischen Schulen haben geöffnet. Geschlossen bleiben tendenziell Internatsschulen.

Bei der Zeugnisnote wird den vor dem Lockdown erbrachten Leistungen mehr Gewicht beigemessen. Theoretisch ist es möglich, seine Note zu verschlechtern, sofern sich ein Schüler trotz technischer Möglichkeiten nicht am Home-Schooling beteiligt hat. Sehr wahrscheinlich ist dies aber nicht. Die Schüler können auf einer "Wunschprüfung bestehen", sollten sie sich verbessern wollen. Ob ein Schüler trotz mehrerer Fünfer aufsteigen kann, entscheidet die Klassenkonferenz.

SP-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid forderte gestern eine Bildungsmilliarde, um die Folgen der Coronakrise für benachteiligte Kinder abzufedern.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at