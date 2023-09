Gemeinnützige an Bundesregierung: Mietpreisdeckel trifft die Falschen

Kanzler Karl Nehammer (VP) hat eine 2024 drohende Preisexplosion von 15 Prozent bei den Genossenschaftswohnungen als Hauptmotiv für den Mietpreisdeckel genannt. Im Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV), der bundesweit 182 Genossenschaften vertritt, ist die Kritik am Fünf-Prozent-Deckel am lautesten.

Es geht um insgesamt 690.000 geförderte Wohnungen, 130.000 davon in Oberösterreich. Rund die Hälfte sind ausbezahlter Altbestand. Dort wird abgesehen von Steuer und Nebenkosten eine Grundmiete (knapp zwei Euro/m2) und ein nach Alter des Gebäudes variabler Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (EVB) eingehoben. Beide wurden zuletzt im April 2022 vor Beginn der Teuerungskrise angepasst. Im gesetzlich vorgegebenen Zweijahrestakt wäre angesichts der Inflationsentwicklung 2024 tatsächlich eine zweistellige Erhöhung fällig gewesen.

"160 Millionen Euro fehlen"

Die Gemeinnützigen seien verpflichtet, aus den Miet-Erträgen neuen leistbaren Wohnraum zu schaffen. Durch die geplante Deckelung würden jetzt aber 160 Millionen Euro fehlen, wirft GBV-Sprecher Klaus Bichler der Regierung vor, die Falschen zu treffen. Schließlich seien geförderte Mietwohnungen im Schnitt um ein Viertel günstiger als private, für letztere gebe es gar keinen Deckel.

Der GBV fordert einen Ausgleich für die 160 Millionen Euro – ebenso wie FP-Bautensprecher Philipp Schrangl. "Die aus der Mietpreisbremse resultierenden Verluste gemeinnütziger Bauvereinigungen sind durch die Republik zu ersetzen", sagt Schrangl.

Oberösterreichs SP-Wohnbausprecher Peter Binder sieht das Modell der Gemeinnützigkeit "durch eine unbedachte Aktion der Regierung bedrängt". Die Mietpreisbildung bei den Gemeinnützigen sei ohnehin durch das Kostendeckungsprinzip geregelt.

Teilweise anders ist die Ausgangslage für jene, die in Genossenschaftswohnungen leben, deren Finanzierung noch läuft. Bei Projekten, die hauptsächlich über den Markt finanziert wurden, mussten Mieter im Zuge steigender Zinsen in den vergangenen Monaten schon empfindliche Mehrbelastungen in Kauf nehmen. In Oberösterreich sei dieser Effekt abgedämpft, weil der Anteil der Wohnbauförderung sehr hoch sei und damit geringere Zinsen fällig würden, sagt Binder. In diesem Segment soll der Deckel nur beim EVB gelten – und damit kaum wirken.

Gesetz: Buhlen um die Gunst von Rot oder Blau

Der von der Regierung angekündigte Mietpreisdeckel war die eine Sache – mit der Vorlage des Gesetzesentwurfs geht es jetzt um die Suche nach Unterstützung aus der Opposition. Weil in bestehende Verträge eingegriffen werde, sei die Neuregelung als Verfassungsbestimmung angelegt, hieß es aus dem Justizministerium.

Denn an sich soll die Fünfprozentdeckelung drei Jahre gelten. Bei Kategorie- und Richtwertmieten sollen aber auch danach Mieten nicht unbeschränkt aufgestockt werden können. Demnach dürfte dann nur die Hälfte des über fünf Prozent liegenden Werts vorgeschrieben werden.

Auch werden künftig Richtwerte jährlich und nicht mehr alle zwei Jahre valorisiert. Bei Kategoriemieten kann es nur noch eine Erhöhung pro Jahr geben.

FP-Wohnbausprecher Philipp Schrangl will den Entwurf zunächst genau prüfen, er sei aber verhandlungsbereit.

SP-Klubchef Philip Kucher will keinesfalls in die Verfassung schreiben, dass die Mieten jedes Jahr erhöht werden. Damit würde auch verhindert, dass mit einfacher Mehrheit Mieten gesenkt oder Erhöhungen ausgesetzt werden können. Eine Entkoppelung der Mieten vom Verbraucherpreisindex wäre unmöglich. Die SPÖ würde alle Mieterhöhungen zurücknehmen.

Sollte die Opposition ihren Sanktus verweigern, könnte die Regierung auch auf eine einfachgesetzliche Regelung zurückgreifen, hieß es gestern aus der ÖVP.

