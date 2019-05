Gemeindebund: Wandern mit den Bayern und den Böhmen

„Wir wollten ein Zeichen für ein gemeinsames Europa setzen“, sagt Oberösterreichs Gemeindebund-Direktor Franz Flotzinger. Der Gemeindebund hat seine Europatagung in Form einer Wanderung abgehalten. Rund 40 Vertreter aus oberösterreichischen, bayerischen und südböhmischen Gemeinden und Organisationen wanderten entlang des Hochkamms zum Drei-Länder-Stein am Schnittpunkt von Bayern, Südböhmen und Oberösterreich. Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer betonte das „Miteinander“ – in Zeiten von Brexit und Polarisierung.

Während der Wandung wurden Diskussionen geführt, die unterschiedlichsten kommunalpolitischen Erfahrungen wurden ausgetauscht. Anschließend ließ man die Veranstaltung bei einem gemeinsamen Bratlessen im Berggasthof Dreisessel in Neureichenau/Bayern ausklingen.

