Gemeindebund: Neuer Chef in schwierigen Zeiten

Auf dem Gemeindetag in Vöcklabruck am Dienstag wurde Christian Mader (42), Bürgermeister der 1400-Einwohner-Gemeinde Schlatt, zum neuen Präsidenten des oberösterreichischen Gemeindebundes und damit zum Nachfolger von Johann Hingsamer (66) aus Eggerding gewählt. Damit vertritt er 435 Gemeinden. Mader erhielt 94,76 Prozent der Stimmen der anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Sowohl er als auch sein Vorgänger Hingsamer werteten dies als „großen Vertrauensvorschuss“. Am Mittwochvormittag gaben sie gemeinsam eine Pressekonferenz.

Im Gemeindebund steht der VP-Politiker Mader für Kontinuität, an die Arbeit seines Vorgängers wolle er nahtlos anknüpfen. Er dankte auch Hingsamer für seine zwölfjährige Tätigkeit als Gemeindebundpräsident, diese habe er „unaufgeregt und stets mit Fakten und Zahlen untermauert“ sowie überparteilich ausgeübt. Hingsamer bestätigte auch, dass Mader seit längerem sein „Wunschkandidat“ gewesen sei. Im März wurde er dann einstimmig vom Landesausschuss von ÖVP, SPÖ und FPÖ als neuer Präsident designiert. Mader sagte, er habe „einige Wochen“ überlegt und dann die Zeit bis zum Gemeindetag auch dazu genutzt, mit den oberösterreichischen Bürgermeistern in Kontakt zu treten: „Ich bin durch die Bezirke getourt. Ich glaube, es ist ein wichtiges Instrument, Kontakt zu den Entscheidungsträgern in den Orten zu haben“.

Gemeinsam nahmen Mader und Hingsamer auch zu laufenden und neuen Problemen der Gemeinden Stellung. Das dringlichste: die Finanzen und die Krise. Vor allem die Energiepreise stellen die Gemeinden aktuell vor Herausforderungen. „Verschärfend wird hinzukommen, dass durch das Ende der Kalten Progression auch weniger Geld vom Bund an die Gemeinden fließen wird“, sagte Mader. Auch wenn die Energiekosten nur um zehn Prozent steigen würden „und wir bei den Ertragsanteilen gleich bleiben oder ein Minus haben, geht sich das nicht mehr aus“. Vom Bund müsse es auch für die Gemeinden, ähnlich wie für die Wirtschaft, einen Ausgleich gebe. Dazu kommen die „gleichbleibenden“ Herausforderungen“ von Kinderbetreuung bis Pflege und Klimawandel.

Ähnlichkeiten gibt es durchaus von heute und dem Jahr 2010, als Hingsamer Gemeindebundpräsident wurde. Damals hatte man mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu kämpfen, blickte Hingsamer zurück. 298 oberösterreichische Gemeinen konnten ihren Haushalt nicht ausgleichen. Dass die Zahl der „Abgangsgemeinden“ wieder stark ansteigt, ist auch jetzt zu erwarten.