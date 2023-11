Gemeindebund: Ärger über Finanzausgleich und den eigenen Präsidenten

Österreichs Städte und Gemeinden sind mit dem Finanzausgleich (FAG) nicht glücklich: Am Freitag äußerten die Gemeindebund-Vizepräsidenten – die Vorarlbergerin Andrea Kaufmann und der Steirer Erwin Dirnberger (beide VP) – ihren Unmut. So dürften die Mittel aus dem FAG-Zukunftsfonds nicht ausschließlich an die Länder fließen und von diesen dann nach Gutdünken an Städte und Gemeinden verteilt werden, so die beiden Kommunalpolitiker sinngemäß in einer Aussendung. Die Kommunen müssten