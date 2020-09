Gelassenheit in Graz

In den anderen von der "Gelb-Schaltung" betroffenen Regionen wird dies etwas gelassener gesehen als in Linz. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) sagte am Freitag zu Graz, dass dies für Ballungszentren "nicht überraschend und auch kein Grund für übertriebene Aufregung" sei.

In Tirol nahm man die gelbe Corona-Ampel für den Bezirk Kufstein verhalten entgegen: Landeshauptmann Günther Platter (VP) kündigte an, erst einmal die bundesweite Verordnung abwarten zu wollen.

Nicht gerade angetan war man in Wien, das mit rund 1800 aktuellen Fällen mit Abstand die meisten Infektionen aufweist. Bürgermeister Michael Ludwig (SP) kritisierte mangelnde Transparenz. "Die Kriterien für die Ampel-Stellung müssen nachvollziehbar sein." Gelb für größere Städte und urbane Zentren sei "erwartbar" gewesen, sagte er aber auch. Die Bundeshauptstadt will erst, wie Tirol, auf den rechtlichen Rahmen des Bundes warten.

