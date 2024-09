Geheime Wahlparty für "den Mann an der Spitze"

Die Stiegl-Ambulanz, ein bekanntes Bierlokal im Hof des Alten AKH in Wien-Alsergrund, war der Schauplatz, an dem die Freiheitlichen ihren historischen Erfolg feierten – was am frühen Abend noch überaus nüchtern anlief. Altvordere wie Kurzzeitobmann Hilmar Kabas ("Es ist ein wunderschöner Tag") oder Ex-Klubobmann Peter Westenthaler mischten sich in den ersten Stunden unter die zahlreich erschienenen Journalisten.