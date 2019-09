Geheime Wahlkampfkassen und Grauzonen: Was alles erlaubt ist

Die ÖVP will den Vorwurf, sie führe eine "geheime Wahlkampfkasse" und plane wie 2017 auch heuer eine Überschreitung des Kostenlimits – um zwei Millionen Euro – nicht auf sich sitzen lassen (die OÖNachrichten berichteten).

"Wir werden auf Unterlassung klagen", kündigte VP-Generalsekretär Karl Nehammer rechtliche Schritte gegen den "Falter" an, der über die angebliche geheime Buchführung berichtet hatte. Ob das Blatt "bewusst falsche Behauptungen" verbreite oder "verfälschten oder gefälschten Unterlagen" aufgesessen sei, wisse er nicht. Aber dass die ÖVP "bewusst" die gesetzliche Wahlkampfkostenobergrenze überschreiten und dies vor dem Rechnungshof (RH) verbergen wolle, sei "falsch", so Nehammer.

2017 hatte die ÖVP die Obergrenze fast um das Doppelte überschritten, gestern veröffentlichte der RH als letzten auch den Rechenschaftsbericht der FPÖ und bestätigte die blaue Überschreitung um 3,7 Millionen Euro. Zudem fanden die Prüfer weitere Kritikpunkte – das und die Debatte um die türkise Abrechnung zeigt: Das System hat viele Lücken.

Wie viel dürfen die Parteien im Wahlkampf ausgeben? Als Obergrenze gelten sieben Millionen Euro. Eingerechnet werden müssen alle Ausgaben der Partei zwischen 9. Juli (Stichtag) und dem Wahltag. Dieses Zeitfenster ist ein Schwachpunkt: In dem vom "Falter" veröffentlichten internen VP-Papier finden sich mehrere hohe Agenturrechnungen, die kurz vor dem Stichtag gestellt wurden. Der auf Parteifinanzen spezialisierte Politikwissenschafter Hubert Sickinger hält kritische Nachfragen für angebracht: "Sind das laufende Leistungen oder ist da schon einiges für danach?"

Welche Kosten müssen überhaupt eingerechnet werden? Das Parteiengesetz zählt unter anderem Agenturkosten, Plakate, Folder, Inserate, Online-Werbung, Ausgaben für die Kandidaten und zusätzliche Personalkosten auf. Das lässt allerdings viele "Grauzonen" offen, kritisiert Sickinger, denn nicht immer sei klar, was die Partei sowieso zahlen würde. Wenn etwa Parteimitarbeiter für den Wahlkampf im Einsatz sind oder Überstunden machen, müssten diese Kosten eingerechnet werden, auch wenn diese Mitarbeiter nicht extra für den Wahlkampf angestellt werden. Insofern ist auch besagte VP-Rechnung schwer zu bewerten, doch für Sickinger hat die ÖVP das Gesetz "möglicherweise überreizt".

Und wie kann jetzt getrickst werden? Die Beschränkung auf einen für das Limit geltenden Zeitraum bietet eine Möglichkeit, das Gesetz zu umgehen. Dazu kommen genannte "Grauzonen" – welche Werbegeschenke sind nun Wahlgeschenke, ist eine Wandertour Wahlkampf oder hätte diese auch in einem Nicht-Wahljahr zur Stimmungspflege stattgefunden?

Konkrete Beanstandungen hat der RH am FP-Rechenschaftsbericht 2017: So sei zumindest bis zum Sommer die Facebook-Seite des damaligen FP-Chefs Heinz-Christian Strache vom Parlamentsklub betrieben worden, die Inhalte hätten aber auch einen "Werbewert" für die Partei gehabt. Die Kostenübernahme für die Bewerbung durch den Klub ist eine "unzulässige Parteispende", so die RH-Prüfer. Ebenfalls Probleme sehen sie bei zwei FP-Mitarbeitern, die zu 50 bzw. 75 Prozent vom blauen Bildungsinstitut bezahlt werden – dafür, dass sie nicht mehr für die FPÖ leisten, gebe es nicht ausreichend Belege, so der RH. Wenn das aber der Fall ist, wäre dies auch eine "unzulässige Spende". Die FPÖ weist die Vorwürfe zurück.

Nachgefragt haben die RH-Prüfer auch bei der SPÖ bezüglich von Gewerkschaft und Pensionistenverband organisierten Veranstaltungen im Wahlkampf – diese wurden laut SPÖ nicht eingerechnet.

Wer kann die Angaben der Parteien überprüfen? Das ist das große Manko des Parteiengesetzes: Der Rechnungshof bekommt nachträglich die von Wirtschaftsprüfern, die die Parteien selbst ausgesucht haben, erstellten Rechenschaftsberichte. Die sind allerdings mehr als dürftig. Bei den Wahlkampfkosten genügt die Angabe einer Gesamtsumme – eine Aufschlüsselung in Medien –, Personal – und sonstige Kosten ist nicht erforderlich. Nur Neos und Grüne liefern diese trotzdem. Ob die Angaben stimmen, kann der RH nicht kontrollieren, er hat keinen Einblick in die Parteibücher.

Wann werden die Wahlkampfkosten für heuer offengelegt? Die Parteien müssen dem Rechnungshof erst im Herbst 2020 ihre Ausgaben melden. Nur Neos und Grüne veröffentlichen schon jetzt laufend ihre Kosten.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at